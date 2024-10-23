Про це Віктор Ляшко сказав під час брифінгу щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій та виконання рішення РНБО України щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності, передає Укрінформ.

До теми Керівництво центральної МСЕК і не тільки: Шмигаль заявив про звільнення низки чиновників

Чи збирається Ляшко у відставку після скандалів

Віктор Ляшко наголосив, що медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) не підпорядковуються безпосередньо МОЗ. Міністерство є лише регулятором.

Я не призначаю і не звільняю керівників МСЕК. Я призначаю або звільняю лише керівника Центральної медико-соціальної експертної комісії,

– наголосив Ляшко.

Міністр додав, що Центральна МСЕК – це референтний центр, до якого подають на оскарження, роблять переогляди висновків або ж відкриваються кримінальні справи.

Водночас, відповідаючи на питання журналістів, чи збирається він подавати заяву на звільнення з поста міністра МОЗ, Ляшко не дав прямої відповіді. Проте він натякнув, що не збирається цього робити.

Повірте, написати заяву на звільнення легше, аніж реформувати МСЕК,

– заявив Ляшко.

Раніше на тлі скандалів з МСЕК та фальшивими інвалідностями прокурорів у різних областях у відставку подав генпрокурор Андрій Костін. Про своє звільнення він повідомив після засідання РНБО під головуванням президента Зеленського, де обговорювалися випадки зловживань у системі органів прокуратури.