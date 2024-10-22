Так, керівництво центральної МСЕК звільнили. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль у телеграмі.

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Кого звільнили через скандали з МСЕК

Глава Уряду розповів, рішення, яке було ухвалено під час РНБО і яке вже втілено Міністром охорони здоров'я, – низка кадрових наказів про звільнення.

Зокрема, звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії, звільнені керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК,

– заявив Денис Шмигаль.

Окрім того, зазначив, що буде проведена перевірка й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, виданих МСЕК. Прем'єр наголосив, особливо це стосується посадовців.

"Усі перевірки будуть здійснені в термін не пізніше трьох місяців. Усі ці заходи мають бути реалізовані оперативно, щоб усунути ганьбу, яка відбувається в МСЕК", – підкреслив глава Уряду.