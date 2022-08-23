"Белый билет" и мобилизация: пойдут ли люди с таким документом в армию

Есть некоторые категории лиц, освобождаемых от военной службы. В "белом билете" как раз указывают категорию годности или негодности.

"Белый билет" – это разговорное название военного билета для тех мужчин, которые не пригодны к военной службе по состоянию здоровья или по другим причинам. Выводы о годности или непригодности призывника делают специалисты военно-врачебной комиссии.

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Какие категории этого документа и что они означают

В "белом билете" может быть указана одна из категорий:

ограниченно пригодный к военной службе;

непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Мужчины, имеющие первую и вторую категорию, могут быть призваны в военное время на военную службу в тылу.

А вот призывники третьей категории не пригодны к военной службе с исключением из военного учета.

Куда мобилизуют тех, кто имеет "белый билет"

Мужчины первой и второй категорий могут служить в:

частях обеспечения;

военных комиссариатах, учреждениях, организациях;

учебных заведениях.

Их точно не возьмут в десантно-штурмовые войска, морскую пехоту и плавсостав.

Относительно выезда за границу, это могут сделать только мужчины третьей категории "непригодный к военной службе с исключением из военного учета".

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