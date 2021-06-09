Такие данные обнародовали расследователи The Insider и Bellingcat. В результате покушения Быков, как и Навальный, выжил.
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Перед покушением за Быковым долго следили
Покушение на жизнь Быкова совершили сотрудники ФСБ из НИИ-2, на их счету также Алексей Навальный и Владимир Кара-Мурза. Перед преступлением за Быковым тщательно следили – около года.
Медики тоже говорили, что Быкова нельзя транспортировать
После того, как поэту стало хуже, тоже обнародовали заявления о якобы невозможности его транспортировать из-за тяжелого состояния. Такая же ситуация сложилась и с Навальным. Плохо Быкову стало во время полета в Уфу. На борту самолета он блевал и потерял сознание.
В коме мужчина пробыл 5 дней. Врачи утверждали об отеке мозга и критически низком уровне сахара. Медики давали литератору антибиотики от "бактериального отравления".
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Быкова впоследствии транспортировали в Москву
Благодаря усилиям близких и друзей Быкова таки транспортировали в Москву. Он очнулся, ему стало лучше. Впоследствии писателя выписали.
Что известно про Дмитрия Быкова
- Российский поэт, журналист, литературовед.
- Оппозиционно настроенный, дважды отказывался от личной встречи с президентом Владимиром Путиным.
- В 2016 году выступил в поддержку тогда заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова.