Такі дані оприлюднили розслідувачі The Insider та Bellingcat. В результаті замаху Биков, як і Навальний, вижив.

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Перед замахом за Биковим довго стежили

Замах на життя Бикова скоїли співробітники ФСБ з НДІ-2, на їхньому рахунку також Олексій Навальний та Володимир Кара-Мурза. Перед злочином за Биковим ретельно стежили – близько року.

Медики теж казали, що Бикова не можна транспортувати

Після того, як поету погіршало, теж оприлюднювали заяви про начебто неможливість його транспортувати через важкий стан. Така сама ситуація склалась і з Навальним. Погано Бикову стало під час польоту в Уфу. На борту літака він блював і втратив свідомість.

У комі чоловік пробув 5 днів. Лікарі стверджували про набряк мозку та критично низький рівень цукру. Медики давали літератору антибіотики від "бактеріального отруєння".

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Бикова згодом транспортували до Москви

Завдяки зусиллям близьких та друзів Бикова таки транспортували до Москви. Він опритомнів, йому стало краще. Згодом письменника виписали.

Важливо! Розслідувачі Bellingcat стверджують, що симптоми Бикова можна пояснити наслідками отруєння фосфорорганічними сполуками. Експерти виявили багато схожих симптомів з Навальним.

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