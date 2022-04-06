"Поэзия свободных": уже 10 тысяч заявок стихотворений о войне в Украине

На портале "Поэзия свободных" больше 10 тысяч стихов. Их написали украинские и зарубежные поэты с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ресурс был создан в марте при поддержке Министерства культуры и информационной политики и Государственного агентства по искусствам и художественному образованию. Авторами стихов являются дети, солдаты, волонтеры, родственники защитников и обычные гражданские жители.

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"Все 100% стихов – о войне. Треть из них полны непонимания, шока, злобы и ненависти в отношении захватчиков. Другая треть произведений касается внутренних переживаний героев, такие стихи полны тревоги, страха, неуверенности в будущем и своей жизни", – рассказали в Минкульте.

Лучшие войдут в книгу

Указали, что больше 80% стихов полны оптимизма, а это значит, что люди верят в победу. В Минкульте отметили, что стихи отражают взгляды общества, поскольку такие же данные дают социологические опросы от группы "Рейтинг". Модерируют портал ежедневно 27 волонтеров, половина из них – профессиональные редакторы.

С переводом интерфейса портала нам помогают волонтеры со всего мира, а в стихах мы уже имеем коллекцию из 7 языков, потому этот проект можно смело назвать международным,

– рассказал министр культуры Александр Ткаченко.

Поэзия высшего художественного уровня получит отличие "Выбор редакции". Сейчас такую ​​имеют уже 112 стихов. В Минкульте отметили, что самые лучшие стихи войдут в сборник. Присоединиться и добавить свое стихотворение можно по ссылке.

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