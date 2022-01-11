Поймал "на горячем": на Закарпатье мужчина хотел ограбить храм, но его застал священник

В Хустском районе на Закарпатье мужчина хотел похитить деньги из церкви. Однако на месте происшествия его застал священник.

Инцидент произошел 10 января в селе Колочава. Правоохранители уже начали следствие.

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Вор подобрал ключ

Мужчина, пытавшийся совершить кражу, сумел подобрать нужный ключ к церкви. Однако, когда вынимал деньги из ящика для пожертвований, его застал священник.

Служитель храма сразу сообщил об инциденте правоохранителям и остался до их приезда с мужчиной, который хотел совершить кражу. Он не решился сбежать.

Мужчина спрятал деньги в кармане

По информации полиции, деньги пытался украсть 37-летний житель села Абрикосовка Херсонской области. Он спрятал похищенное в кармане.

На Закарпатье мужчина хотел ограбить храм / Фото пресс-службы Нацполиции

Известно, что мужчина уже совершал ряд преступлений. Следователи привлекли его к уголовной ответственности по статье о покушении на кражу.

Что ему грозит

Мужчину поместили в следственный изолятор. По информации пресс-службы Нацполиции, ему грозит от 3 до 6 лет заключения.

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