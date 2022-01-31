"Пойти на это не можем, но": Данилов заявил, что армия может вернуть оккупированные территории

Алексей Данилов заявил, что украинская армия способна вернуть оккупированные территории. Однако Украина не пойдет на военный путь.

Причина – большие жертвы среди местного населения, пояснил секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Важно Выполнение Минских соглашений означает уничтожение Украины, – Данилов

Способна ли наша армия это сделать? Способна, но я не представляю человека, который может отдать приказ… Это та вещь, на которую мы точно пойти сейчас не можем,

– подчеркнул Данилов.

Путин должен забрать свои силы

Данилов подчеркнул, что Россия должна забрать свою технику и наемников и убраться с украинской территории.

"Это наша территория. Мы ее никому отдавать не будем. Рано или поздно мы заберем свою территорию", – добавил чиновник.

Данилов подчеркнул, что Украина не отдаст Харьков

Ранее Данилов прокомментировал слова президента Владимира Зеленского об угрозе оккупации Харькова. Чиновник настоял, что угроза для Харькова может существовать до тех пор, пока существует Россия.

Однако, по его словам, слова президента перекрутили. Он убежден: харьковчане, одесситы, львовяне будут защищены.

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Секретарь СНБО также предупредил, что у границы с Украиной находится около 109 тысяч российских военных. Их сопровождают около 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.