Эта система противоракетной обороны очень помогает стране во время атак с палестинских территорий. Заметим, "Железный купол" стремится получить от Соединенных Штатов Америки и Украина.
К теме Израиль установит систему "Железный купол" на свои корабли
Израиль получит миллиард от США на "Железный купол"
В Израиле обрадовались решению Палаты представителей Конгресса США, о котором стало известно 23 сентября. Там одобрили предоставление миллиарда долларов для поддержки израильской системы противоракетной обороны "Железный купол".
Премьер Нафтали Беннет уже выразил благодарность Белому дому, демократам и республиканцам "за огромную поддержку Израиля и преданность его безопасности".
"Железный купол" (Iron Dome) – очень важный элемент безопасности Израиля. Благодаря его ракетам удается отражать почти все аналогичные атаки с палестинских территорий.
"Железный купол" хочет получить и Украина
- В американских СМИ 15 сентября появилась информация, что США могут передать элементы системы противоракетной обороны "Железный купол", которые сами не используют, Украине.
- В Офисе Президента в тот же день подтвердили эту информацию. И даже прозвучала мысль, что одну из батарей Iron Dome можно установить на Донбассе.
- Тем не менее официальный Белый дом на запрос журналистов отказался подтверждать или опровергать все это.