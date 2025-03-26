Пока что Россия отвергает предложение полной тишины, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что с 11 марта США предложили полное прекращение огня. Однако пока Россия отвергает это предложение.

По мнению главы государства, это является четким знаком того, что Кремль хочет затянуть войну. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном, которую транслирует "Суспільне Новини".

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Что заявил Зеленский о прекращении огня

По словам президента, для того, чтобы закончить войну нужно давить на страну-агрессора. Зеленский объясняет, что сейчас важно делать много совместных шагов для того, чтобы мир был справедливым и устойчивым.

Санкции против России должны оставаться в силе и усиливаться столько, сколько будет продолжаться российская оккупация. На каждый российский удар, любые попытки россиян затягивать войну нужен ответ, а это может быть только новое давление,

– говорит глава государства.