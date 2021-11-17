Пока что советов нам давать не надо, – Кулеба ответил на идею разместить мигрантов в Украине
Источник:"Сніданок с 1+1"
Дмитрий Кулеба отреагировал на идею немецкого социал-демократа разместить мигрантов из Беларуси в Украине. Министр отметил, что тогда немецкой стороне стоит сосредоточиться на вопросе членства Украины в ЕС.
Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильс Шмид предложил договориться с Украиной о размещении мигрантов из Беларуси. В то же время Кулеба заявил, что на официальном уровне такое предложение не звучало.
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Лучший способ максимально привлечь Украину к чему-либо – это взять нас в ЕС,
– заявил Кулеба.
По словам министра, тогда Украина стопроцентно будет координировать свои усилия и сообща нести бремя любой проблемы или радость любого успеха, в частности, с Германией.
В то же время "пока никаких советов нам давать не надо".
Заявление Данилова
- Алексей Данилов также отреагировал на идею Шмида. Секретарь СНБО подчеркнул: очень странно, когда немцы рассказывают, что нам по этому поводу делать.
- Данилов также предложил социал-демократам Германии поселить мигрантов в своих домах. А если там не хватит места, тогда в Бундестаге.
- Секретарь СНБО заявил: "Пусть берут их к себе, и пусть они там себе находятся".