Об этом в эфире с Марком Фейгиным на ютуб-канале ФЕЙГИНLIVE рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович, передает 24 канал. Он добавил, что эта информация – сенсация, имеющая большее значение, чем любые разговоры о переговорах.
Байден намекнул, что Украина уже получила дальнобойные ракеты для HIMARS.
Достанем до Крыма
Он отметил, что пока эта информация нуждается в проверке.
Я пока не верю, что они действительно передадут такие ракеты. Пока не увижу – не поверю,
– говорит Арестович.
По его словам, этот намек Байдена мог быть инструментом, чтобы сделать Кремль более сговорчивым и склонным к переговорам.
Арестович отмечает, что если Украина получит дальнобойные ракеты, дальностью около 160 миль (257 километров – 24 канал), то сможет достать ими до Крыма.
"От Новой Каховки до въезда в Крым - всего 80 километров. Там четыре дорожки и три моста, и они очень удачно будут "приговорены". А ракетами с дальностью 160 миль можно добраться до аэродромов в Крыму, в командные штабы, склады, например, А что будет с железной дорогой и снабжением – "пеши пропало", – рассказал советник главы ОПУ.
Новый пакет помощи от США
Арестович также напомнил, что Пентагон заявил о предоставлении нового пакета помощи, включающего:
- Ракеты для систем ПВО HAWK.
Он отметил, что испанцы передают три HAWK, а британцы 1000 ракет "земля – воздух" к ним.
- 4 системы ПВО Avenger и ракеты Stinger.
"Avenger – это Stinger самоходный на Hummer. Для наступающих войск для их прикрытия с воздуха", – отмечает Арестович.
- дополнительные боеприпасы для HIMARS.
"Не уточняют, какие именно, если мы обсуждали, эту информацию надо сразу ставить в заголовок", — считает он.
- 21 тысяча артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.
- 500 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов;
- 10 тысяч минометных снарядов калибра 120 миллиметров.
"Это очень ценное оружие, главное групповое пехотное оружие, которое решает многие серьезные задачи – от пехоты до бронетехники", – отметил советник.
- 100 грузовиков HMMWV.
- 400 гранатометов.
- стрелковое оружие, оптика и более 20 миллионов патронов.
- взрывное оборудование для уборки помех.
- защитное снаряжение холодной погоды.
По словам собеседника, в новом пакете помощи акцент сделан на ПВО и дальнобойном вооружении, бронетехнике и прикрытии с воздуха наступающих группировок.
Это хорошо и демонстрирует, к какому характеру действий мы готовимся. А именно – двигаться вперед, крыть тылы врага дальнобойным оружием и прикрываться от армейской авиации врага,
– подчеркивает советник.
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Военная помощь Украине: важное
- Германия предоставляет Украине системы ПВО. В ближайшее время планируется поставка первой из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T.
- В США речь идет о новом крупном пакете финансовой помощи для Украины, размер которой достигнет 50 миллиардов долларов. Этой суммы должно хватить на весь следующий год.
- Нидерланды, США и Чехия приобретут и передадут для нужд ВСУ 90 танков Т-72. Первые 26 модернизированных машин Украина получит в декабре.