Об этом в эфире с Марком Фейгиным на ютуб-канале ФЕЙГИНLIVE рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович, передает 24 канал. Он добавил, что эта информация – сенсация, имеющая большее значение, чем любые разговоры о переговорах.

Байден намекнул, что Украина уже получила дальнобойные ракеты для HIMARS.

Достанем до Крыма

Он отметил, что пока эта информация нуждается в проверке.

Я пока не верю, что они действительно передадут такие ракеты. Пока не увижу – не поверю,

– говорит Арестович.

По его словам, этот намек Байдена мог быть инструментом, чтобы сделать Кремль более сговорчивым и склонным к переговорам.

Арестович отмечает, что если Украина получит дальнобойные ракеты, дальностью около 160 миль (257 километров – 24 канал), то сможет достать ими до Крыма.

"От Новой Каховки до въезда в Крым - всего 80 километров. Там четыре дорожки и три моста, и они очень удачно будут "приговорены". А ракетами с дальностью 160 миль можно добраться до аэродромов в Крыму, в командные штабы, склады, например, А что будет с железной дорогой и снабжением – "пеши пропало", – рассказал советник главы ОПУ.

Новый пакет помощи от США

Арестович также напомнил, что Пентагон заявил о предоставлении нового пакета помощи, включающего:

Ракеты для систем ПВО HAWK.

Он отметил, что испанцы передают три HAWK, а британцы 1000 ракет "земля – воздух" к ним.

4 системы ПВО Avenger и ракеты Stinger.

"Avenger – это Stinger самоходный на Hummer. Для наступающих войск для их прикрытия с воздуха", – отмечает Арестович.

дополнительные боеприпасы для HIMARS.

"Не уточняют, какие именно, если мы обсуждали, эту информацию надо сразу ставить в заголовок", — считает он.

21 тысяча артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

500 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов;

10 тысяч минометных снарядов калибра 120 миллиметров.

"Это очень ценное оружие, главное групповое пехотное оружие, которое решает многие серьезные задачи – от пехоты до бронетехники", – отметил советник.

100 грузовиков HMMWV.

400 гранатометов.

стрелковое оружие, оптика и более 20 миллионов патронов.

взрывное оборудование для уборки помех.

защитное снаряжение холодной погоды.

По словам собеседника, в новом пакете помощи акцент сделан на ПВО и дальнобойном вооружении, бронетехнике и прикрытии с воздуха наступающих группировок.

Это хорошо и демонстрирует, к какому характеру действий мы готовимся. А именно – двигаться вперед, крыть тылы врага дальнобойным оружием и прикрываться от армейской авиации врага,

– подчеркивает советник.

Новая военная помощь от США изменит ситуацию на войне: смотрите видео

Военная помощь Украине: важное