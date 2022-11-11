Про це в ефірі з Марком Фейгіним на ютуб-каналі ФЕЙГИНLIVE розповів радник глави ОПУ Олексій Арестович, передає 24 канал. Він додав, що ця інформація – сенсація, яка має більше значення, ніж будь-які розмови про переговори.
Зверніть увагу Байден натякнув, що Україна вже отримала далекобійні ракети для HIMARS
Дістанемо до Криму
Він зазначив, що поки ця інформація потребує перевірки.
Я поки що не вірю, що вони справді передадуть такі ракети. Поки не побачу – не повірю,
– мовить Арестович.
За його словами, цей натяк Байдена міг бути інструментом, щоб зробити Кремль більш зговірливим і схильним до переговорів.
Арестович зазначає, якщо Україна отримає далекобійні ракети, дальністю близько 160 миль (257 кілометрів – 24 канал), то зможе дістати ними до Криму.
"Від Нової Каховки до в'їзду у Крим – усього 80 кілометрів. Там чотири доріжки та три мости, і вони дуже вдало будуть "приговорені". А ракетами з дальністю 160 миль можна дістати до аеродромів у Криму, до командних штабі, складів, наприклад. А що буде з залізною дорогою та постачанням – "піши пропало", – розповів радник глави ОПУ.
Новий пакет допомоги від США
Арестович також нагадав, що Пентагон заявив про надання нового пакету допомоги, який включає:
- Ракети для систем ППО HAWK.
Він зазначив, що іспанці передають три HAWK, а британці 1000 ракет "земля – повітря" до них.
- 4 системи ППО Avenger і ракети Stinger.
"Avenger – це Stinger самохідний на Hummer. Для військ, що наступають, для їх прикриття з повітря", – зазначає Арестович.
- додаткові боєприпаси для HIMARS.
"Не уточнюють, які саме, якщо ті, що ми обговорювали, цю інформацію треба одразу ставити у заголовок ", – вважає він.
- 21 тисяча артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.
- 500 високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів;
- 10 тисяч мінометних снарядів калібру 120 міліметрів.
"Це дуже цінна зброя, головна групова піхотна зброя, яка вирішує багато серйозних задач – від піхоти до бронетехніки", – зауважив радник.
- 100 вантажівок HMMWV.
- 400 гранатометів.
- стрілецька зброя, оптика та понад 20 мільйонів патронів.
- підривне обладнання для прибирання перешкод.
- захисне спорядження від холодної погоди.
За словами співрозмовника, в новому пакеті допомоги акцент зроблений на ППО та далекобійному озброєнні, бронетехніці та прикритті з повітря наступаючих угрупувань.
Це добре і демонструє, до якого характеру дій ми готуємось. А саме – рухатись вперед, крити тили ворога далекобійною зброєю і прикриватись від армійської авіації ворога,
– наголошує радник.
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Військова допомога Україні: важливе
- Німеччина надає Україні системи ППО. Найближчим часом планується постачання першої з чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T.
- У США ведеться мова про новий великий пакет фінансової допомоги для України, розмір якої сягне 50 мільярдів доларів. Цієї суми має вистачити на весь наступний рік.
- Нідерланди, США та Чехія придбають і передадуть для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 модернізованих машин Україна отримає в грудні.