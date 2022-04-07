Пока немногие страны называют зверства россиян в Украине геноцидом, - Корниенко

Верховная Рада вскоре обратилась к международному сообществу по поводу признания военных преступлений России геноцидом украинского народа. Парламентарии призывают правоохранительные органы и юристов работать над доказательствами.

Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. Постановление планируется принять на ближайшем пленарном заседании.

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Редакция документа еще согласовывается, – Корниенко

Мы будем принимать постановление об обращении о признании геноцида украинского народа. Его редакция еще согласовывается, ведь это очень тонкие вещи, которые должны быть верны формулировке. Пока не многие страны и парламенты называют зверства России в Украине геноцидом,

– отметил Корниенко.

Именно поэтому власть ищет необходимые формулировки с международными юристами, чтобы все "было выверено". Для документации преступлений российских военных объединяются все правоохранительные органы страны.

По словам Корниенко, необходимо помогать Офису генпрокурора документировать тщательно все, что увидели в Буче, Бородянке, Дымере и могут увидеть в других городах.

Смотрите жуткие кадры из сожженной и разрушенной Бородянки:

Накануне президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что считает, что все то что делает российская армия в Украине является геноцидом украинского народа.