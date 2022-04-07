Про це повідомив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. Постанову планують ухвалити на найближчому пленарному засіданні.

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Редакція документа ще узгоджується, – Корнієнко

Ми прийматимемо постанову про звернення про визнання геноциду українського народу. Її редакція ще узгоджується, адже це дуже тонкі речі, які мають бути вірними формулюванню. Поки що не багато країн і парламентів називають звірства Росії в Україні геноцидом,

– наголосив Корнієнко.

Саме тому влада шукає необхідні формулювання з міжнародними юристами, щоб все "було вивірено". Заради документації злочинів російських військових об'єднуються всі правоохоронні органи країни.

За словами Корнієнка, необхідно допомагати Офісу генпрокурора документувати ретельно все, що побачили в Бучі, Бородянці, Димері і можуть побачити в інших містах.

Зверніть увагу! Напередодні президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що вважає, що те, що чинить російська армія в Україні, є геноцидом українського народу.

Дивіться моторошні кадри зі спаленої та зруйнованої Бородянки: