Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Артур Харитонов. Он также отметил, что пока Пелоси в регионе, ситуация вокруг Китая и Тайваня не изменится.

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По словам эксперта, по реальным действиям или санкциям – Китай утром 3 июля внедрил бан на цитрусовые из Тайваня и запретил доставлять два вида рыбы.

Если Си Цзипень решит сейчас атаковать Тайвань, то он нарушит главное предписание Мао Дзедуна о том, что нужно "всегда врать",

– говорит Харитонов.

Как утверждает эксперт, при анализе действий Китая нужно вспоминать Северную Корею и понимать, что они очень похожи в этом смысле, но прибегать к прогнозам сейчас очень трудно, особенно имея украинский опыт.

Подробнее о возможном конфликте США и Китая: смотрите видео

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