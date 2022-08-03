Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Артур Харитонов. Он также отметил, что пока Пелоси в регионе, ситуация вокруг Китая и Тайваня не изменится.
К слову В США заверили, что не поддерживают независимость Тайваня и не хотят конфликта с Китаем
По словам эксперта, по реальным действиям или санкциям – Китай утром 3 июля внедрил бан на цитрусовые из Тайваня и запретил доставлять два вида рыбы.
Если Си Цзипень решит сейчас атаковать Тайвань, то он нарушит главное предписание Мао Дзедуна о том, что нужно "всегда врать",
– говорит Харитонов.
Как утверждает эксперт, при анализе действий Китая нужно вспоминать Северную Корею и понимать, что они очень похожи в этом смысле, но прибегать к прогнозам сейчас очень трудно, особенно имея украинский опыт.
Подробнее о возможном конфликте США и Китая: смотрите видео
Нэнси Пелоси таки прилетела на Тайвань
- Несмотря на все угрозы Китая, 2 августа Тайвань посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
- Ее самолет сопровождали японские истребители, ведь вокруг острова Пекин начал военные учения.
- Поэтому на Тайване даже решили усилить уровень боевой готовности.
- Китайский журналист Ху Сидзинь фактически заявил о планах на вторжение на остров, назвав целью "учений" – "воссоединение Китая".