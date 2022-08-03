Про це 24 каналу розповів політичний експерт Артур Харитонов. Він також зазначив, що поки Пелосі в регіоні, ситуація довкола Китаю та Тайваню не зміниться.
До слова У США запевнили, що не підтримують незалежність Тайваню і не хочуть конфлікту з Китаєм
За словами експерта, з реальних дій чи санкцій – Китай вранці 3 липня впровадив бан на цитрусові з Тайваню та заборонив доставляти два види риби.
Якщо Сі Цзіпінь вирішить зараз атакувати Тайвань, то він порушить головний припис Мао Дзедуна про те, що потрібно "завжди брехати",
– каже Харитонов.
Як стверджує експерт, при аналізі дій Китаю, потрібно згадувати Північну Корею і розуміти, що вони дуже подібні у цьому сенсі, але вдаватись до прогнозів зараз дуже важко, особливо маючи український досвід.
Детальніше про можливий конфлікт США та Китаю: дивіться відео
Ненсі Пелосі таки прилетіла на Тайвань
- Попри усі погрози Китаю, 2 серпня Тайвань відвідала спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.
- Її літак супроводжували японські винищувачі, адже довкола острову Пекін розпочав військові навчання.
- Через це на Тайвані навіть вирішили посилити рівень бойової готовності.
- Китайський журналіст Ху Сідзінь фактично заявив про плани на вторгнення на острів, назвавши метою "навчань" – "возз'єднання Китаю".