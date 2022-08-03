Про це 24 каналу розповів політичний експерт Артур Харитонов. Він також зазначив, що поки Пелосі в регіоні, ситуація довкола Китаю та Тайваню не зміниться.

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За словами експерта, з реальних дій чи санкцій – Китай вранці 3 липня впровадив бан на цитрусові з Тайваню та заборонив доставляти два види риби.

Якщо Сі Цзіпінь вирішить зараз атакувати Тайвань, то він порушить головний припис Мао Дзедуна про те, що потрібно "завжди брехати",

– каже Харитонов.

Як стверджує експерт, при аналізі дій Китаю, потрібно згадувати Північну Корею і розуміти, що вони дуже подібні у цьому сенсі, але вдаватись до прогнозів зараз дуже важко, особливо маючи український досвід.

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