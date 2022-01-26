Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале заявил российский политик Леонид Гозман. Когда глава Кремля говорит, что у украинцев и россиян якобы один язык и вообще они являются "одним народом", то самое страшное то, что он действительно в это верит.

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По словам Гозмана, Путин считает, что Украина должна быть под протекторатом России, а лучше всего – вообще ее частью.

Пока Путин в Кремле, он постарается вас (Украину – 24 канал) не отпустить по той простой причине, что не может признать вашу независимость,

– заявил российский политик.

Как отметил Гозман, глава Кремля и дальше будет искать различные способы для того, чтобы обосновывать вмешательство во внутренние дела Украины, а также то, что он постоянно находится на грани войны.

Обратите внимание! Сейчас возле границы Украины находятся примерно 109 тысяч российских военных. Их сопровождают еще 10 – 11 тысяч дополнительных военнослужащих.

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Вероятная война России против Украины: последние новости

Президент США Джо Байден отметил, что может ввести санкции против Владимира Путина, если Россия решится напасть на Украину. Однако в Кремле самоуверенно заявили, что санкции лично против российского президента ему не навредят.

В Великобритании пообещали "внести свой вклад" в развертывание сил НАТО в Восточной Европе в случае вторжения России.

США видят признаки того, что Россия пойдет в наступление против Украины до середины февраля. В то же время в Вашингтоне заявили, что Запад готов реагировать на различные сценарии.

По мнению Алексея Данилова, Россия не пойдет в наступление на Украину в ближайшее время. Совет нацбезопасности и обороны не видит никаких оснований для полномасштабного вторжения.

На фоне возможной эскалации иностранные посольства решили эвакуировать своих дипломатов. Первыми об этом заговорили в США.

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