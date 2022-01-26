Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі заявив російський політик Леонід Гозман. Коли очільник Кремля говорить, що в українців та росіян начебто одна мова й взагалі вони є "одним народом", то найстрашніше те, що він справді у це вірить.

До теми США бачать всі ознаки того, що Росія нападе на Україну до середини лютого

За словами Гозмана, Путін вважає, що Україна повинна бути під протекторатом Росії, а найкраще – взагалі її частиною.

Поки Путін у Кремлі, він постарається вас (Україну – 24 канал) не відпустити з тієї простої причини, що не може визнати вашу незалежність,

– заявив російський політик.

Як зазначив Гозман, очільник Кремля й надалі шукатиме різні способи для того, аби обґрунтовувати втручання у внутрішні справи України, а також те, що він постійно перебуває на межі війни.

Зверніть увагу! Наразі біля кордону України перебувають приблизно 109 тисяч російських військових. Їх супроводжують ще 10 – 11 тисяч додаткових військовослужбовців.

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Ймовірна війна Росії проти України: останні новини

Президент США Джо Байден зазначив, що може запровадити санкції проти Володимира Путіна, якщо Росія наважиться напасти на Україну. Однак у Кремлі самовпевнено заявили, що санкції особисто проти російського президента йому не нашкодять.

У Великій Британії пообіцяли "зробити свій внесок" у розгортання сил НАТО у Східній Європі у випадку вторгнення Росії.

США бачать ознаки того, що Росія піде у наступ проти України до середини лютого. Водночас у Вашингтоні заявили, що Захід готовий реагувати на різні сценарії.

На думку Олексія Данілова, Росія не піде у наступ на Україну найближчим часом. Рада нацбезпеки й оборони не бачить жодних підстав для повномасштабного вторгнення.

На тлі можливої ескалації іноземні посольства вирішили евакуювати своїх дипломатів. Першими про це заговорили у США.

Чому у російської армії в Україні немає жодних шансів: дивіться відео