Пока Путин сидит в бункере, американцы выясняют его психическое состояние

Американцы пытаются выяснить психическое состояние президента России Владимира Путина, который 24 февраля начал войну против Украины. Подробнее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Среди следующих после этого выяснения действий может быть работа на уничтожение. Однак это будет не так уж и просто.

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Планы США

Путин сидит в бункере. Например, к убийству Бен Ладена американцы готовились несколько лет. Это если провести соответствующие аналогии. Далее может быть опция, которая будет предусматривать попытку переломить политическую российскую элиту с целью организации дворцового переворота. Об этом уже многие говорят довольно давно.

Уже даже на убийство собрали 10 миллиардов долларов. Такую сумму собрали неравнодушные российские богачи по инициативе Конанихина, который первым внес средства и предложил всем желающим присоединиться.

Третий момент: а будет ли политическая элита после смерти Путина думать по-другому? Пока надеяться на это оснований нет. Возможно, когда не станет главного, все его подчиненные заговорят уже иначе.

Путин прячется в бункере / Фото Getty Images

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Закрытие неба над Украиной

Возвращаясь к реальным возможностям, нам надо сейчас настаивать на закрытии неба. Потому что судя по заявлениям из Кремля в адрес стран Балтии, там может быть открыт следующий фронт.

Все, что мы можем сейчас делать в этом плане (по закрытию неба – 24 канал), – это оказывать давление постоянно. Всеми способами требовать. Одним из рычагов может быть общественное давление на Западе. Надо доказывать позицию о неотвратимости военного участия НАТО.

Другого выхода нет.

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