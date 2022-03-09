Пока расселили в метро: оставшиеся без жилья люди не знают, где они будут жить после войны

Российская армия непрерывно обстреливает гражданские дома в Харькове. Поэтому жители города вынуждены прятаться в метро.

В метро подвозят еду и медикаменты

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что оставшиеся без жилья люди спрашивают у него, где они будут жить после войны.

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Терехов говорит, что пока их расселили в метрополитене. По словам мэра, это самое безопасное укрытие.

Он добавил, что в метро подвозят еду и медикаменты.

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