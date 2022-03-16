Пока танки оккупантов тонут в болотах, танковые войска ВСУ уничтожают врага: мощное видео
16 марта 2022 , 08:53Читати новину українською
Источник:пресс-служба Генштаба ВСУ
Оккупанты пытаются атаковать Украину по разным направлениям, однако им ничего не удается. Наши защитники активно сопротивляются российским военным.
Танковые войска Вооруженных Сил Украины уничтожают врага. Видео обнародовало оперативное командование "Запад".
Важно ВСУ смогли пойти в контрнаступление и нанести сокрушительные удары по оккупантам
"Вторая армия мира" чувствует, как ее уничтожает ВСУ
Пока танки оккупантов тонут в украинских болотах, стальная кавалерия Украины уничтожает российских боевиков.
"Вторая армия мира" хорошо это чувствует. Потому что пока они пьянствовали, мы – тренировались,
– говорится в публикации.
Танковые войска ВСУ уничтожают врага: смотрите видео