Пока только фото, – в ГУР отреагировали на появление изображения Буданова в Москве

На улицах Москвы появились фото руководителя украинской разведки Кирилла Буданова. В ГУР МО прокомментировали появление фотографий начальника ГУР МО в России.

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире одного из телеканалов заявил, что российскую власть пугает то, что они теряют контроль над ситуацией уже даже на территории Москвы, пишет 24 Канал.

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В ГУР говорят, что "продолжение следует"

Комментируя фотографии с Будановым в Москве, Юсов иронизировал и сказал "пока только фото".

Вся сила режима Путина, которую можно только вообразить, она сконцентрирована в Москве. И даже там они не могут контролировать процесс. И не могут контролировать появление – пока мы говорим об изображении – руководителей украинских спецслужб,

– заявил представитель ГУР МО.

Он добавил, что "продолжение следует", в том числе с участием самих россиян. Как пояснил Юсов, в России есть большое количество граждан – как этнические россияне, так и представители коренных народов, которые уже готовые к борьбе с режимом Путина и которые понимают, что это внутренняя оккупация.

"Они борются и проявляют свою готовность совершенно по-разному", – сказал представитель ГУР.

У Буданова в кабинете заметили карту Москвы

Ранее в кабинете руководителя Главного управления разведки Министерства обороны висела карта с разделенной Россией. Но вскоре карта исчезла со стены и очутилась на столе. Кирилл Буданов шутил, что теперь в кабинете "режут" Россию.

Недавно глава ГУР МО дал интервью журналистам, на котором можно было заметить еще одну карту. На ней в увеличенном масштабе изображена местность российской столицы – Москвы.

Буданов 4 января отпраздновал свой 37-й день рождения. Главе украинской разведки подарили торт в форме карты России, сделанный с учетом отметок самого Кирилла Буданова. Глава ГУР порезал торт с картой России.

В Москве заметили фото руководителя ГУР МО Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка, передающих "привет" оккупантам. На одних листовках фото главы ГУР МО с подписью "Наш президент", а на другом фото Буданова и Малюка с подписью "Как дела?"