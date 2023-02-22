Теперь карта разделенной России лежит сложенной на столе у Кирилла Буданова. "Теперь мы ее режем", – пошутил глава ГУР МО.

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У россиян "пригорело" из-за карты у Буданова

Карту разделенной России в кабинете Буданова журналисты заметили в конце 2022 года. На карте черным маркером обведены Курская и Белгородская области и Кубань.

Руководитель ГУР уклонился от ответа, что означает карта, отметив, что "все видят то, что они хотят видеть". Он добавил, что возможно это просто широкий маркер, "а возможно, и нет".

Впоследствии Буданов объяснил, что карта появилась между 5 и 7 марта 2022 года. С тех пор она постоянно у него на столе, и многие брали ее в руки, карандашом что-то там рисовали. Сам глава разведки использовал маркер.

Карта с разделенной Россией не на шутку испугала российских пропагандистов. В одном из эфиров пропагандисты заявили, что карта представляет собой "смертельно опасную вещь".

Пропагандисты увидели "теорию заговора" и ужаснулись, что таким образом Украина и Запад собираются "расчленить" Россию.

Не единственной картой: как Буданов разделял Россию