Теперь карта разделенной России лежит сложенной на столе у Кирилла Буданова. "Теперь мы ее режем", – пошутил глава ГУР МО.
Смотрите также Буданов рассказал, когда будут решающие бои войны
У россиян "пригорело" из-за карты у Буданова
Карту разделенной России в кабинете Буданова журналисты заметили в конце 2022 года. На карте черным маркером обведены Курская и Белгородская области и Кубань.
Руководитель ГУР уклонился от ответа, что означает карта, отметив, что "все видят то, что они хотят видеть". Он добавил, что возможно это просто широкий маркер, "а возможно, и нет".
Впоследствии Буданов объяснил, что карта появилась между 5 и 7 марта 2022 года. С тех пор она постоянно у него на столе, и многие брали ее в руки, карандашом что-то там рисовали. Сам глава разведки использовал маркер.
Карта с разделенной Россией не на шутку испугала российских пропагандистов. В одном из эфиров пропагандисты заявили, что карта представляет собой "смертельно опасную вещь".
Пропагандисты увидели "теорию заговора" и ужаснулись, что таким образом Украина и Запад собираются "расчленить" Россию.
Не единственной картой: как Буданов разделял Россию
- Кирилл Буданов 4 января праздновал свой 37-й день рождения. Буданову подарили торт с незаурядным дизайном.
- Генерал-майор получил торт в форме карты России, сделанный с учетом отметок самого Кирилла Буданова. Глава ГУР изрезал торт с картой России.
- Ранее Кирилл Буданов заявлял, что использование Кремлем ядерного оружия только ускорит распад России. По его словам, в Кремле это отлично знают и понимают.
- По мнению Буданова есть два варианта, как для России закончится война. Первый предполагает разделение России на три и более части. В то же время второй вариант – относительно сохранение территориальной целостности России при смене руководства страны.