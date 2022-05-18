Дело в том, что американские законы не разрешают это сделать. Об этом заявила глава министерства финансов США Джэннет Йеллен во время министерской встречи G7.
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В частности, она пояснила, что "это не что-то, разрешенное законом в США". Речь идет о конфискации имущества страны-агрессора, которое сейчас находится под арестом из-за санкций. Их ввели против России в связи с ее полномасштабным вторжение в Украину.
Другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте.
– добавила Йеллен.
Конфискация российского имущества в ЕС
- Зато в Евросоюзе планируют разрешить конфисковывать российское и белорусское имущество без приговора суда. В связи с этим планируют предложить поправки в законодательство. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритес Схинас в интервью еженедельнику Welt am Sonntag.
- Заместитель главы Еврокомиссии сообщил, что объем преступных доходов в ЕС составляет не менее 139 миллиардов евро. По его словам, из этой суммы удается конфисковать лишь один процент.
- Издание Forbes в апреле 2022 года сообщало, что в мире заморожено российских активов на сумму в 400 миллиардов долларов. На эти средства претендует Украина, инфраструктуру которой Россия разрушает циничной войной.
Убытки, которые Россия нанесла Украине за время полномасштабной войны
- В украинском правительстве уже оценили убытки от войны с Россией в 500 миллиардов долларов.
- Глава правительства Денис Шмыгаль информировал, что на восстановление понадобится примерно 600 миллиардов долларов. Он также заявлял, что международные партнеры помогут Украине конфисковать около 500 миллиардов долларов, которые принадлежат россиянам.
- Добавим, что в Офисе Президента заверили, что имеют сразу два плана, как взыскать российские деньги в свою пользу.
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