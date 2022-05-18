Дело в том, что американские законы не разрешают это сделать. Об этом заявила глава министерства финансов США Джэннет Йеллен во время министерской встречи G7.

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В частности, она пояснила, что "это не что-то, разрешенное законом в США". Речь идет о конфискации имущества страны-агрессора, которое сейчас находится под арестом из-за санкций. Их ввели против России в связи с ее полномасштабным вторжение в Украину.

Другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте.

– добавила Йеллен.

Конфискация российского имущества в ЕС

Зато в Евросоюзе планируют разрешить конфисковывать российское и белорусское имущество без приговора суда. В связи с этим планируют предложить поправки в законодательство. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритес Схинас в интервью еженедельнику Welt am Sonntag.

Заместитель главы Еврокомиссии сообщил, что объем преступных доходов в ЕС составляет не менее 139 миллиардов евро. По его словам, из этой суммы удается конфисковать лишь один процент.

Издание Forbes в апреле 2022 года сообщало, что в мире заморожено российских активов на сумму в 400 миллиардов долларов. На эти средства претендует Украина, инфраструктуру которой Россия разрушает циничной войной.

Убытки, которые Россия нанесла Украине за время полномасштабной войны

В украинском правительстве уже оценили убытки от войны с Россией в 500 миллиардов долларов.

Глава правительства Денис Шмыгаль информировал, что на восстановление понадобится примерно 600 миллиардов долларов. Он также заявлял, что международные партнеры помогут Украине конфисковать около 500 миллиардов долларов, которые принадлежат россиянам.

Добавим, что в Офисе Президента заверили, что имеют сразу два плана, как взыскать российские деньги в свою пользу.

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