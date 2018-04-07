Пока США вводят санкции, Путин продвигается по территориям, – политолог

Самая большая проблема США в том, что они не поняли последствий после предварительной холодной войны, а также не осознали, что делать с постсоветским пространством после развала СССР.

Такое мнение сайту "24" высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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Как считает политолог, США вполне могут идти на определенные компромиссы с Россией относительно Украины во время возможной встречи Трампа с Путиным, которая, скорее всего, состоится. Собственно, вероятность этой встречи стала одной из причин усиления санкций против России.

США нечего терять. Украина их не так уж и сильно волнует. Они защищают свои национальные интересы, используя нас как козырную карту в борьбе с Россией,

– говорит Постоловский.

По словам эксперта, для Путина на встрече с Трампом главными аргументами будут оставаться Украина и Сирия. Будет обсуждаться вопрос миссии ООН, но опять же на условиях Путина – без первоочередного контроля миротворцами по украино-российской границе. Конечно, президент РФ будет требовать, чтобы в миссии присутствовал контингент лояльных к нему государств – Беларуси, Казахстана.

"Но самая большая проблема США в том, что они не поняли последствий холодной войны и не осознали, что делать с постсоветским пространством. Политика президентов Клинтона, Обамы – циничный идеализм, который ни к чему не привел. Только возникли новые анклавы хаоса – Ближний Восток, Афганистан, Грузия, Украина. Пока США вводят санкции, Путин продвигается по территориям ", – отметил Сергей Постоловский.

Напомним, Министерство финансов США объявило о новом раунде санкций против российских граждан, чиновников, компаний и государственных компаний. В перечне олигархи приближенных к президенту России Владимиру Путину. Всего в списке 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. По данным Bloomberg, в списке бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг. Также глава "Газпрома" Алексей Миллер. Всего – семь российских бизнесменов и двенадцать компаний, а также семнадцать российских чиновников. Кроме того, Белый дом призвал своих союзников усилить давление на Россию, пока РФ не станет "добропорядочным игроком" на мировой арене. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.