Россия выдвинула новые циничные обвинения Украине относительно конфликта на Донбассе

Украина "саботирует" выполнение минских договоренностей и готовится к силовому решению вооруженного конфликта на Донбассе, а Запад это покрывает.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на московской конференции по международной безопасности, передает "РИА Новости".

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"Ревизии пытаются подвергнуть и минские договоренности по урегулированию "внутриукраинского" кризиса, выполнение которых "саботируется" нінешней киевской властью. Их покровители в США и Европе закрывают на это глаза, одновременно поощряя действия "партии войны" в Киеве, которая стремится решить проблему Донбасса силовым путем", – сказал он.

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел Российской Федерации назвали "русофобией" требование Франции к Кремлю обеспечить устойчивое прекращение огня на Донбассе.