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"Волна русофобии": В РФ возмутились требованием Франции обеспечить спокойствие на Донбассе

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В МЗР РФ прокомментировали требование Франции к Москве обеспечить прекращение огня на Донбассе
В МЗР РФ прокомментировали требование Франции к Москве обеспечить прекращение огня на Донбассе / Фото из открытых источников

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации назвали требование Франции к Кремлю обеспечить устойчивое прекращение огня на Донбассе "русофобией".

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает "УНИАН".

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"В последнее время рядом откровенно недружественных высказываний в отношении России, к сожалению, отметился министр иностранных дел Франции. Они вызывают недоумение, но, возможно, выглядят вполне логичными на фоне волны русофобии, захлестнувшей Запад. Остается, как говорят французы, легкая грусть", – сказала Захарова.

Она вспомнила, как во время недавнего визита в Киев 23 марта министр по делам Европы и иностранным делам Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция понимает, кто является страной-агрессором, а кто, – страной, которая подвергнется агрессии.

Французский министр призвал надавить на Россию, требовал выполнения ею своих обязательств относительно Минских соглашений, якобы именно РФ должна обеспечить устойчивое выполнение прекращения огня на земле Донбасса. Обязанности России относительно этого документа ничем не отличаются от тех, которые несут Франция и Германия. Так что, если кому-то хочется возложить на нас ответственность за прекращение огня, тем более сделать это публично, то было бы логично требовать того же и от себя,
– подчеркнула чиновница.

По ее словам, возникает вопрос, собираются ли партнеры по "нормандскому формату" выполнять взятое на себя обязательство по предоставлению технической поддержки восстановлению банковской системы в зоне конфликта, в частности путем создания международного механизма для содействия социальным выплатам.

"Не хотят они видеть отказ Киева от выполнения Минских соглашений, предпочитая перекладывать ответственность на других, требовать чего-то от России, которая вообще не является стороной конфликта", – заявила Захарова.

Напомним, во время визита в Киев министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о твердой и неизменной позиции Франции относительно поддержки территориальной целостности Украины, которая основывается на нормах международного права. Добавил, что Франция не признает незаконную оккупацию Крыма Россией.

Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе Новости политики Новости Франции Украина – Россия Минские договоренности
Источник: 24 Канал
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