Во Франции понимают, кто является страной-агрессором, а кто – жертвой агрессии, – МИД

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о твердой и неизменной позиции Франции по поддержке территориальной целостности Украины, которая основывается на нормах международного права. Добавил, что Франция не признает незаконной оккупации Крыма Россией.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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"Во Франции понимают, кто является страной-агрессором, а кто – страной, которая подвергается агрессии", – заявил Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе встречи с Министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным 23 марта 2018 года.

В ходе переговоров Министры подробно обсудили ситуацию на Донбассе и возможности для продвижения на пути к мирному урегулированию.

Донбасс должен вернуться в европейскую и демократическую Украину, а поможет в выполнении этой задачи миротворческая миссия ООН,

– убежден Климкин.

"Россия должна обеспечить устойчивый режим прекращения огня, что создаст предпосылки для выполнения Минских договоренностей", – заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Добавляется, что Франция выделит полмиллиона евро для реализации в Украине гуманитарных проектов французского Красного Креста и организации Triagle Generation Humanitaire.