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"Хвиля русофобії": У Росії обурилися вимозі Франції до Москви забезпечити спокій на Донбасі

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У МЗР РФ прокоментували вимогу Франції до Москви забезпечити припинення вогню на Донбасі
У МЗР РФ прокоментували вимогу Франції до Москви забезпечити припинення вогню на Донбасі / Фото з відкритих джерел

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації назвали вимогу Франції до Кремля забезпечити стійке припинення вогню на Донбасі "русофобією".

Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає "УНІАН".

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"Останнім часом низкою відверто недружніх висловлювань щодо Росії, на жаль, відзначився міністр закордонних справ Франції. Вони викликають подив, але, можливо, виглядають цілком логічними на тлі хвилі русофобії, що захлиснула Захід. Залишається, як кажуть французи, легкий смуток", – сказала Захарова.

Вона пригадала, як під час нещодавнього візиту до Києва 23 березня міністр у справах Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Франція розуміє, хто є країною-агресором, а хто, – країною, яка зазнає агресії.

Французький міністр закликав тиснути на Росію, вимагав виконання нею своїх зобов'язань щодо Мінських угод, нібито саме РФ має забезпечити стійке виконання припинення вогню на землі Донбасу. Обов'язки Росії щодо цього документу нічим не відрізняються від тих, які несуть Франція і Німеччина. Так що, якщо комусь хочеться покласти на нас відповідальність за припинення вогню, тим більше зробити це публічно, то було б логічно вимагати того самого і від себе,
– наголосила чиновниця.

За її словами, виникає питання, чи збираються партнери по "нормандського формату" виконувати взяте на себе зобов'язання щодо надання технічної підтримки відновленню банківської системи в зоні конфлікту, зокрема шляхом створення міжнародного механізму для сприяння соціальним виплатам.

"Не хочуть вони бачити відмову Києва від виконання Мінських угод, вважаючи за краще перекладати відповідальність на інших, вимагати чогось від Росії, яка взагалі не є стороною конфлікту", – заявила Захарова.

Нагадаємо, під час візиту до Києва міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив про тверду та незмінну позицію Франції щодо підтримки територіальної цілісності України, яка ґрунтується на нормах міжнародного права. Додав, що Франція не визнає незаконну окупацію Криму Росією.

Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Франції Новини Росії Мінські домовленості
Джерело: 24 Канал
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