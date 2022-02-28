Геращенко показал сбитый российский вертолет на Харьковщине: община отрицает

В районе поселка Близнюки Харьковской области украинские военные якобы сбили российский вертолет. Его обломки лежат у населенного пункта.

Кадры сбитого вертолета обнародовал заместитель главы МВД Антон Геращенко. Он отметил, что авиацию сбили с помощью ракетного комплекта Stinger.

Важно Во время обстрела Харькова, вероятно, в машине погибла целая семья

Партнеры передали нам Stinger месяц назад. Поэтому Геращенко констатировал: "Украина побеждает!".

Община отрицает

Однако Евгений Лукинов, заместитель поселкового главы Близнюков, не подтвердил информацию о сбитом вертолете, пишет "Суспільне Харьков". Он заверил, что над территорией общины сегодня ничего не летало, ничего не сбивали.

Вероятно, вертолет был сбит в другом месте.