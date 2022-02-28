Геращенко показал сбитый российский вертолет на Харьковщине: община отрицает
28 февраля 2022 , 16:33Читати новину українською
Источник:телеграм Геращенко
В районе поселка Близнюки Харьковской области украинские военные якобы сбили российский вертолет. Его обломки лежат у населенного пункта.
Кадры сбитого вертолета обнародовал заместитель главы МВД Антон Геращенко. Он отметил, что авиацию сбили с помощью ракетного комплекта Stinger.
Важно Во время обстрела Харькова, вероятно, в машине погибла целая семья
Партнеры передали нам Stinger месяц назад. Поэтому Геращенко констатировал: "Украина побеждает!".
Община отрицает
Однако Евгений Лукинов, заместитель поселкового главы Близнюков, не подтвердил информацию о сбитом вертолете, пишет "Суспільне Харьков". Он заверил, что над территорией общины сегодня ничего не летало, ничего не сбивали.
Вероятно, вертолет был сбит в другом месте.