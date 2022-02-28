Кадри збитого вертольота оприлюднив заступник глави МВС Антон Геращенко. Він зауважив, що авіацію збили за допомогою ракетного комплекту Stinger.

Важливо Під час обстрілу Харкова, ймовірно, в автівці загинула ціла сім'я

Партнери передали нам Stinger місяць тому. Тому Геращенко констатував: "Україна перемагає!".

Громада заперечує

Однак Євген Лукінов, заступник селищного голови Близнюків, не підтвердив інформацію про збитий вертоліт, пише "Суспільне Харків". Він запевнив, що над територією громади сьогодні нічого не літало, нічого не збивали.

Ймовірно, вертоліт був збитий в іншому місці.