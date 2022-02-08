Немало российской техники сосредоточено и у границы с Украиной. В этих точках ее замечали в течение 1 – 7 февраля.
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При этом военные учения проводят в восьми регионах. В Минске уверяют, что силы отведут после окончания учений.
Точную дату не называют. Однако учения "Союзная решимость-2022" запланированы на период с 10 по 20 февраля.
Карта размещения российских войск / Фото из телеграма "Реальная война"
Может ли Россия напасть со стороны Беларуси
Кремль уже стянул в Белоруссию ракетные комплексы, танки, бронеавтомобили, боевые машины пехоты. Несмотря на беспокойство общественности, эксперты отмечают, что вторжение России в Украину через белорусскую территорию маловероятно. Объясняют, что технику накапливают для того, чтобы якобы запугать НАТО.
Министр обороны Украины Алексей Резников также считает, что российские войска больше угрожают именно Беларуси, а не Украине.
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