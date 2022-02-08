Чимало російської техніки зосереджено і біля кордону з Україною. У цих точках її помічали протягом 1 – 7 лютого.

До теми У Кремлі запевняють, що після навчань російські війська покинуть Білорусь

При цьому військові навчання проводять у вісьмох регіонах. У Мінську запевняють, що сили відведуть після закінчення навчань.

Точну дату не називають. Проте навчання "Союзна рішучість-2022" заплановані на період з 10 до 20 лютого.



Карта розміщення російських військ / Фото з телеграму "Реальная война"

Чи може Росія напасти з боку Білорусі

Кремль вже стягнув до Білорусі ракетні комплекси, танки, бронеавтомобілі, бойові машини піхоти. Попри занепокоєння громадськості, експерти наголошують, що вторгнення Росії в Україну через білоруську територію є малоймовірним. Пояснюють, що техніку накопичують для того, щоб нібито залякати НАТО.

Міністр оборони України Олексій Резніков також вважає, що російські війська більше загрожують саме Білорусі, а не Україні.

Зверніть увагу! Україна відповідає Білорусі дзеркально. У ті дні, коли триватиме "Союзна рішучість-2022", ЗСУ теж проведуть навчання. Вони пройдуть на території Рівного, Ковеля, Овруча, Широкого лану, Чернігова, Чугуєва, Сум, Одеси.

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