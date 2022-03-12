Показали карты маршрутов эвакуации из Сумской области

В Украине пытаются поскорее вывезти людей из опасных зон боевых действий. На 12 марта планируется, в частности, эвакуация из Сумщины.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что на 12 марта планируют эвакуировать людей в безопасные места. Он надеется, что все получится.

К теме Автобусы из Полтавщины для эвакуации уже отправились в Сумы

Карты маршрутов

Также Живицкий показал карты маршрутов на 12 марта 2022 года, по которым будут эвакуировать людей из Сумской области.

Вас может заинтересовать, как из Сум эвакуировали иностранных студентов: смотрите видео