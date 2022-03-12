Показали карты маршрутов эвакуации из Сумской области
12 марта 2022 , 11:07Читати новину українською
Источник:Дмитрий Живицкий в телеграме
В Украине пытаются поскорее вывезти людей из опасных зон боевых действий. На 12 марта планируется, в частности, эвакуация из Сумщины.
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что на 12 марта планируют эвакуировать людей в безопасные места. Он надеется, что все получится.
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Карты маршрутов
Также Живицкий показал карты маршрутов на 12 марта 2022 года, по которым будут эвакуировать людей из Сумской области.
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