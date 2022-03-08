Показали последствия обстрела школы в Лисичанске
8 марта 2022 , 17:20Читати новину українською
Источник:Сергей Гайдай
Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай показал последствия "русского мира". Уже какой день мирное население Лисичанска страдает от россиян.
В частности, кафиры уничтожили местную школу номер 4. Вместо доски и портретов в стене огромная дыра. На полу лежат обломки стен и крыши.
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Обстрел школы в Лисичанске:
Несколько дней назад орки обстреляли детское дошкольное учреждение "Искорка".
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