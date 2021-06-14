Это нереально, – показали запись разговора боевиков, которые распространяют фейк о диверсии ВСУ

Разведка обнародовала записи разговора пророссийских боевиков, которые распространяют фейк якобы о диверсии ВСУ в Голубовском. Ранее российские СМИ активно распространяли информацию о гибели 5 своих наемников.

Оккупанты утверждали, что боевики погибли в результате нападения украинской диверсионно-разведывательной группы. Однако на самом деле наемник в состоянии алкогольного опьянения расстрелял своих сослуживцев и покончил с собой.

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Оккупанты хотят скрыть правду

По информации военной разведки, чтобы скрыть истинную причину гибели боевиков, российские пропагандисты целенаправленно распространяют противоречивые слухи. Отметили, что российские идеологи осуществляют провокацию накануне встречи президентов США и России.

Цель – дезинформация мирового сообщества, дискредитация ВС Украины и усиление антиукраинских настроений среди жителей временно оккупированной территории Украины,

– отметили в разведке.

Обнародовали записи разговоров боевиков

В разговоре один боевик, вероятно, позвонил другому. Они обсуждали гибель наемников, сомневаясь, что к этому причастны ВСУ. Боевик тоже озвучил версию, что наемник расстрелял сослуживцев и покончил с собой.

Показывали, откуда выстрел был, типа снайперский, понял... Километр, чтобы дойти... Ну, это нереально. Столько времени, эти минные поля пройти. Это бред,

– отметил боевик.

Слушайте записи разговоров боевиков: