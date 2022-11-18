Фотограф запечатлел трогательный момент. Пенсионеры утешали друг друга в больнице после того, как российская ракета разрушила их дом.

Кстати "Там продолжаются самые жестокие и кровавые бои": в ВСУ рассказали, почему россиянам важен Бахмут

Пожилая пара получила серьезные ранения 17 ноября, когда оккупанты снова накрыли Бахмут обстрелом. Фотографию распространило и Минобороны.

В радости и горе, в богатстве и бедности, в болезни и здоровье… даже ад войны не разлучит нас,

– подписали фото.



Раненые пенсионеры в Бахмуте / Фото Эдди ван Весселя

Какая ситуация возле Бахмута

Оккупанты уже не первый месяц пытаются захватить Бахмут, но сталкиваются с мощным сопротивлением ВСУ. Никакие попытки врага зайти в город не дают результата. Поэтому враг терроризирует город обстрелами, уже уничтожены более 60% населенного пункта.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко подтвердил, что самым горячим остается Бахмутское, Авдеевское, Новопавловское направления. Оккупанты перебрасывают сюда значительные силы, чтобы хоть где-то преуспеть. Враг имеет огромные потери, но свои попытки наступления не прекращает.

Спикер группировки войск "Восток" Сергей Череватый пояснил, что оккупантам не удается выполнить поставленную задачу по захвату Бахмута из-за невероятного мужества и мотивированности ВСУ, а также гораздо большей мощи штабов и командиров.

Детальнее – почему оккупанты не могут взять Бахмут: видео