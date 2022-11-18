Фотограф зафіксував зворушливий момент. Пенсіонери втішали один до одного в лікарні після того, як російська ракета зруйнувала їхній дім.

До речі "Там тривають найжорстокіші та найкривавіші бої": у ЗСУ розповіли, чому росіянам важливий Бахмут

Літня пара зазнала серйозних поранень 17 листопада, коли окупанти знову накрили Бахмут обстрілом. Світлину поширило і Міноборони.

У радості та горі, у багатстві та бідності, у хворобі та здоров'ї… навіть пекло війни не розлучить нас,

– підписали фото.



Поранені пенсіонери у Бахмуті / Фото Едді ван Весселя

Яка ситуація біля Бахмута

Окупанти вже не перший місяць намагаються захопити Бахмут, але стикаються з потужним опором ЗСУ. Жодні спроби ворога зайти у місто не дають результату. Тому ворог тероризує місто обстрілами, вже знищено понад 60% населеного пункту.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко підтвердив, що найгарячішим лишається Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський напрямки. Окупанти перекидають сюди значні сили, щоб хоч десь здобути успіх. Ворог має величезні втрати, але своїх спроб наступу не припиняє.

Речник угруповання військ "Схід" Сергій Череватий пояснив, що окупантам не вдається виконати поставлене завдання із захоплення Бахмута через неймовірну мужність та вмотивованість ЗСУ, а також набагато більшу потужність штабів і командирів.

Детальніше – чому окупанти не можуть взяти Бахмут: відео