Показали всему миру, каковы герои: отважный полк "Азов" отмечает 8 годовщину

Батальон "Азов" ежегодно 5 мая отмечает день основания. В этом году этот праздник стал особенно важным, ведь сейчас весь мир мысленно с "азовцами".

Полк был основан 5 мая 2014 года в Бердянске. Воины встали на защиту украинской земли еще 8 лет назад.

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Как основали героический "Азов"

Присоединиться к новосозданному добровольческому батальону приехали мужчины из разных регионов Украины. Всех их объединяла общая цель – помешать россиянам захватить украинские земли. До 11 ноября 2014 батальон "Азов" был подразделением патрульной службы милиции особого назначения. После этого полк перевели в состав Национальной гвардии.

С начала войны в 2014 году "азовцы" участвовали в боевых действиях в самых горячих точках:

освободили Мариуполь от кафиров в июне 2014 года;

воевали под Иловайском;

наступали на Широкино.

Воины активно освобождали Приазовье от пророссийских боевиков. Из-за обилия побед полк считали самым боеспособным подразделением Министерства внутренних дел.

"Азов" – символ непокорности Мариуполя

"Азов" – это единственная в Украине военная часть, полностью действующая по военным стандартам НАТО. В частности, в боевом управлении и подготовке воины используются устав MDMP. В полку заведены порядки исторических формаций освободительного движения, УПА, а не старые советские предписания, просто переведенные на украинский.

С начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году "Азов" стал символом выдержки и несокрушимости. За 72 дня войны россиянам так и не удалось захватить завод "Азовсталь", обороняемый нашими военными. Меткомбинат стал настоящей крепостью, где убежище нашли сотни мирных мариупольцев.

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Несмотря на то, что путинская армия ежедневно обстреливает завод из всего оружия, которое имеет, наши защитники не сдаются. Под постоянными обстрелами они даже ликвидируют кафиров и их технику. Заметим, что из-за блокады "азовцев" не снабжают новым оружием или боеприпасами, а у россиян есть тяжелая артиллерия. В то же время с начала войны защитники убили не менее 1157 российских захватчиков.

Воины успевают и бой давать, и помогать гражданским. Они приносят людям еду и помогают при обстреле. Именно благодаря военным мариупольцы смогли прожить более двух месяцев в подвалах "Азовстали".

Военные из последних сил защищают территорию завода и укрываемых там гражданских. Они ведут неравный бой, но не сдаются. Их отвагой и непокорностью увлекается не только каждый украинец, но и весь мир. Ведь легендарный "Азов" показал, кто такие настоящие герои.

Несокрушимых бойцов поздравляют с праздником

В Мариупольском городском совете отметили, что титаны "Азова" стали мощным символом борьбы за независимость. Но прежде всего это люди, которые верны своей присяге и делают невероятное для защиты миллионов семей. Весь мир сегодня с "Азовом".

Мэр Киева Виталий Кличко также поблагодарил военных и подчеркнул, что благодаря им россияне не сломали Мариуполь. Чиновник призвал мировое сообщество оказывать давление на Владимира Путина, чтобы эвакуировать наших защитников.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что бойцы "Азова" сделали для защиты Украины больше, чем могли. Сейчас они ведут бои вне человеческих возможностей. Братчук поблагодарил каждого героя, который сейчас находится на "Азовстали".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что сегодня "Азов" – сердце каждого мариупольца.

Бойцы полка "Азов" ежедневно обращаются к мировым лидерам с просьбой эвакуировать гражданских и раненых защитников. Ведь те, кто так отважно нас защищали, теперь умирают из-за того, что не могут получить должного лечения. Украинские власти и мир должны сделать все, чтобы вывезти наших защитников.

Редакция 24 канала благодарит наших защитников за мужество и непокорность. Мы восхищаемся вами! Слава Украине! Героям Слава!

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