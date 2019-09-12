Показания Цемаха помогут выйти на других важных людей, – Бессмертный

Владимир Цемах – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый по делу о сбитии боинга рейса MH17, которого Украина выдала России. В СМИ распространяется информация, что он дал показания следователям, но официального пидвердження этому нет.

Об этом рассказал дипломат Роман Бессмертный в прямом эфире 24 каналу.

Читайте также! Россия отпустила Цемаха, боевик отправился на оккупированный Донбасс: фото

Однако Бессмертный подчеркивает, что вокруг Цемаха есть большой миф.

Фигура Цемаха очень важна, но мы сегодня живем в мифе вокруг него, как будто он знает все. Но он до конца ничего не знает, он просто выполнял свою роль, которую он сыграл. И некоторые вещи он дал (рассказал – 24 канал) иногда понимая, а иногда нет,

– заверил Бессмертный.

Он добавил, что также есть конкретные свидетельства вокруг Цемаха, которые дают много возможностей выйти на различные фигуры и получить показания других людей.

Важно! Цемаха доставили в Россию самолетом 7 сентября вместе с другими 34-ма удерживаемыми в Украине лицами в рамках обмена пленными.

Что известно о Владимире Цемахе?

Владимир Цемах является подозреваемым по делу о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года зафиксировали передвижение российского бука, с которого сбили MH17.

Цемах в видеоинтервью российским пропагандистам рассказал о сбивании самолета MH17. Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", с которого и был сбит самолет. По словам Цемаха, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина рассказал и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то".