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      Свідчення Цемаха допоможуть вийти на інших важливих людей, – Безмертний

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      Свідчення Цемаха допоможуть вийти на інших важливих людей, – Безмертний
      Свідчення Цемаха допоможуть вийти на інших важливих людей, – Безмертний / bbc.com

      Володимир Цемах – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття боїнга рейсу MH17, якого Україна видала Росії. У ЗМІ шириться інформація, що він дав свідчення слідчим, але офіційного підвердження цьому немає.

      Про це розповів дипломат Роман Безсмертний у прямому ефірі 24 каналу.

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      Проте Безсмертний наголошує, що навколо Цемаха є великий міф.

      Фігура Цемаха дуже важлива, але ми на сьогодні живемо в міфі навколо нього, що начебто він знає все. Але він до кінця нічого не знає, він просто виконував свою роль, яку він зіграв. І деякі речі він дав (розказав, – 24 канал) іноді розуміючи, а іноді ні,
      – запевнив Безсмертний.

      Він додав, що також є конкретні свідчення навколо Цемаха, які дають багато можливостей вийти на різні фігури і отримати покази інших людей.

      Важливо! Цемаха доставили в Росію літаком 7 вересня разом з іншими 34-ма утримуваними в Україні особами в межах обміну полоненими.

      Що відомо про Володимира Цемаха?

      Володимир Цемах є підозрюваним у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року зафіксували пересування російського БУКа, з якого збили MH17.

      Цемах у відеоінтерв'ю російським пропагандистам розповів про збиття літака MH17. Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак. За словами Цемаха, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік розповів і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось".

      Boeing 777 MN17 літак що відомо

      Збиття боїнгу МН17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Обмін полоненими Українці в полоні РФ Новини політики Україна – Росія Володимир Цемах MH17
      Джерело: 24 канал
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