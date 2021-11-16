Показывают, что постепенно будут поглощать территорию, – в ТКГ прокомментировали указ Путина
Источник:24 канал
Владимир Путин выпустил указ о товарном сближении России с оккупированными территориями. Однако это лишь очередной элемент запугивания Украины.
В ТКГ прокомментировали указ Путина
Между тем пропагандисты убеждены, что этот указ – якобы шаг на встречу. Об этом в эфире 24 канала рассказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.
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Он подчеркнул, что российские СМИ будут подавать указ "как огромную помощь жителям Донбасса", однако на самом деле это мало изменит ситуацию. К какому-то прорыву это не приведет.
Элемент шантажа. Они постоянно (выдача паспортов, проведение своих выборов) показывают, что постепенно будут поглощать ту территорию, если Украина не поторопится, не признает боевиков и не будет выполнять Минские соглашения.
По мнению Казанского, этот указ имеет пропагандистскую цель. Мол, Россия помогает ОРДЛО. Хотя на самом деле теперь Владимир Путин пытается легализовать то, что и так давно происходит.
Представитель в ТКГ убежден, что это элемент запугивания Украины. Мол, если украинская сторона не будет придерживаться Минских договоренностей так, как их понимает Кремль, то они вообще заберут временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
Денис Казанский прокомментировал указ Владимира Путина: смотрите видео
Указ Путина относительно оккупированными территориями: что нужно знать
- Путин подписал указ, который позволил закупать товары в ОРДЛО. Товары должны приравнивать к российским.
- Компании на оккупированных территориях смогут участвовать в тендерах на поставку товаров, которые финансируют из госбюджета России.
- По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, такие действия – это грубое вмешательство во внутренние дела Украины. Украина уже направила ноту протеста.
- Дмитрий Кулеба заявил, что ожидает реакции Франции и Германии. Они должны осудить такие действия Кремля.