Показывал последствия авиаударов по Одессе: СБУ запретила въезд иностранному журналисту

Нидерландский журналист Роберт Дулмерс нарушил правила освещения событий во время войны, опубликовав фото и видео с последствиями ракетных ударов по Одессе. За это корреспондента сначала выдворили, а потом запретили ему въезд в Украину.

В Службе безопасности Украины сообщили, что Роберт Дулмерс прибыл в Украину 1 марта, пересекая пункт пропуска Рава-Русская. В течение месяца нидерландский корреспондент посетил несколько городов Украины. Его финальным пунктом стала Одесса.

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Нидерландца лишили аккредитации и выдворили из Украины

Именно за публикацию фото и видео ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Одесской области иностранного журналиста выдворили из Украины. Запрещенный контент Роберт Дулмерс обнародовал на своей странице в твиттере 3 апреля – сразу после атаки на Одессу.

Потеряв аккредитацию ВСУ, журналист сначала добровольно согласился покинуть Украину. Однако в этот же день, как выяснило "Суспільне", Дулмерс попытался вернуться. Теперь журналисту запрещен въезд в Украину на целых 10 лет.

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