Пока тысячи рискуют жизнью: двое проводников прятали в вещах беженцев контрабанду сигарет

18 марта пограничники обнаружили в поезде Одесса-Перемышль более тысячи пачек сигарет. Два проводника этого поезда пытались провезти табачные изделия среди вещей беженцев.

В пресс-службе Укрзализныци подчеркнули, что в таких случаях действуют быстро и решительно: сотрудники отстранены и будут уволены согласно законодательству.

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Пока тысячи железнодорожников рискуют жизнью, пытаясь спасти как можно больше украинцев, находятся двое, которые пытаются нажиться во время войны,

– говорится в сообщении представителей "Укрзалізниці".

Также проводники будут привлечены к ответственности. Ведь таким позорным поступком не позволят перечеркнуть героизм и самоотверженность работников Железной дороги во время войны.

Честь железнодорожников, которые ежедневно спасают десятки тысяч человек, бесплатно доставляют их в безопасные места и перевозят сотни тонн критически важных гуманитарных грузов фактически на линию огня, запятнать не дадим,

– отметили в Укрзализныце.

Напомним, во время войны в Украине железная дорога стала важной точкой опоры для государства. Безвозмездная эвакуация миллионов украинцев и доставка тысяч тонн продуктов стали повседневным фронтом работ железнодорожников.

В этом месяце, в марте 2022 года, правительство дополнительно выделило госпредприятию 18 миллиардов гривен.

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