Представитель министра иностранных дел Олег Николенко резко отреагировал на российские вбросы. Он отметил, что дипломатические ведомства других государств не прекратили свою работу на территории Украины.

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Россияне пытаются посеять панику

Последний яркий пример информационного вброса со стороны России – якобы "закрытие" посольства Сербии. Николенко напоминает, что оно уехало из Киева еще в марте. Но только сейчас в стране-агрессоре решили еще раз посеять панику как среди украинцев, так и иностранцев.

Мы постоянно поддерживаем связь с иностранными посольствами, которые вернулись в Украину после 24 февраля. Пока ни одно учреждение – США, Великобритании, Канады, ЕС и многие другие – не сообщало о намерениях выехать за пределы украинской территории. Все на месте,

– подчеркнул Николенко.

Спикер МИД добавил, что наше государство ценит поддержку украинцев в эти непростые времена, которую демонстрируют оставшиеся иностранные дипломаты. Он отметил, что ситуация с безопасностью постоянно меняется. Неудивительно, что каждое государство заботится о своих гражданах, в том числе и о тех, которые находятся в Украине.

Дипведомства возобновили свои рекомендации

Угроза существует как для иностранцев, так и для украинцев

В то же время, Николенко отметил, что дипломатические ведомства ряда стран действительно возобновили рекомендации по пребыванию в Украине. Связаны они с тем, что Россия в последнее время терроризирует нас по иранским дронам. Так, к примеру, гражданам Китая и Египта предложили покинуть территорию нашей страны. И следует понимать, что призывы эти не безосновательны. Только на прошлой неделе враг попал в два дипломатических учреждения столицы. Сооружения потерпели разрушения.

Николенко подчеркнул, что риск ракетных ударов и атак дронами-беспилотниками сохраняется. И касается он как граждан других государств, так и украинцев. Поэтому ни в коем случае не следует игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Только прозвучат сирены – немедленно отправляйтесь к укрытию. Помните, что это обычное правило может спасти вам жизнь.

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