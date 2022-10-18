Речник міністра закордонних справ Олег Ніколенко різко відреагував на російські вкиди. Він наголосив на тому, що дипломатичні відомства інших держав не припинили свою роботу на території України.

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Росіяни намагаються посіяти паніку

Останній яскравий приклад інформаційного вкиду з боку Росії – буцімто "закриття" посольства Сербії. Ніколенко нагадує, що воно виїхало з Києва ще у березні. Але лише зараз у країні-агресорці вирішили вкотре посіяти паніку як серед українців, так і іноземців.

Ми постійно підтримуємо зв'язок з іноземними посольствами, які повернулися до України після 24 лютого. Наразі жодна установа – США, Великої Британії, Канади, ЄС та багато інших – не повідомляла про наміри виїхати за межі української території. Всі на місці,

– підкреслив Ніколенко.

Речник МЗС додав, що наша держава цінує підтримку українців у ці непрості часи, яку демонструють іноземні дипломати, які залишилися. Він зазначив, що безпекова ситуація постійно змінюється. Тож не дивно, що кожна держава турбується про своїх громадян, зокрема й тих, які перебувають в Україні.

Дипвідомства поновили свої рекомендації

Загроза існує як для іноземців, так і для українців

Водночас Ніколенко зауважив, що дипломатичні відомства низки країн дійсно поновили рекомендації щодо перебування в Україні. Пов'язані вони з тим, що Росія останнім часом тероризує нас іранськими дронами. Так, наприклад, громадянам Китаю та Єгипту запропонували покинути територію нашої країни. І слід розуміти, що заклики ці не безпідставні. Лиш упродовж минулого тижня ворог влучив у дві дипломатичні установи столиці. Споруди зазнали руйнувань.

Ніколенко підкреслив, що ризик ракетних ударів і атак дронами-безпілотниками зберігається. І стосується він як громадян інших держав, так і українців. Тож ні в якому разі не варто ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунають сирени – негайно вирушайте до укриття. Пам'ятайте, що це просте правило може врятувати вам життя.

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