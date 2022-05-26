Покинутый россиянами пес Макс служит на украинском блокпосте и ищет диверсантов

В рядах Нацгвардии Украины с недавних пор несет службу собака Макс, которую покинули россияне, бежавшие с Николаевщины. Пса нашли и пристроили - теперь он стережет покой украинцев и служит для наших защитников.

Рыжего Макса покинули российские кафиры, пытавшиеся спастись от сопротивления Вооруженных Сил Украины. Собака, оставленная на произвол судьбы, добралась в один из поселков Николаевской области, где его откормили и впоследствии отдали на службу.

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Сейчас собака Макс совершенствует свои навыки и работает над тем, чтобы эффективно служить в украинской Национальной гвардии.

Как только не называли эту служебную собаку: и военнопленной, и трофейной, и денацифицированной, но для гвардейцев пес Макс за это время стал родным. Он каждый день учит украинские команды и работает над усовершенствованием своих навыков,

– написали на странице Нацгвардии в фейсбуке.

Заброшенный россиянами пес Макс служит на украинском блокпосте / Фото Нацгвардия Украины

Украинская страница в истории собаки началась примерно месяц назад, когда пса бросили на произвол судьбы российские захватчики.

Спасая свои жалкие жизни, они забыли о братьях своих меньших. Да это и не удивительно, ведь у рашистов нет ничего святого,

– прокомментировали в ведомстве.

Несколько недель Макс бродил по лесам Николаевщины и сильно похудел. Его приютила семья небезразличных местных жителей, которые и предложили военным забрать собаку себе.

Заброшенный россиянами пес Макс служит на украинском блокпосте / Фото Нацгвардия Украины

Одна из женщин откормила его и уходила. Он сильно похудел и осунулся. После недолгой адаптации люди позвонили нам и предложили забрать Макса служить Украине,

– рассказал военнослужащий с позывным "Ридик", который является наставником нашего четырехлапого служащего.

Собака Макс очень быстро прошла переподготовку и уже усвоила украинские команды. Раньше он понимал только обращение к нему на русском языке, но сейчас уже в совершенстве понимает команды соловьиной.

Заброшенный россиянами пес Макс служит на украинском блокпосте / Фото Нацгвардия Украины

Кроме того, Макс оказался уникальным псом – он гораздо больше собак его породы.

В рядах Нацгвардии Макс уже приступил к своим должностным обязанностям. Основные задачи – проверка граждан на блокпостах и поиск диверсантов. Собака этой породы, а именно "бельгийская овчарка" имеет очень хорошую, почти идеальную память. В дальнейшем мы хотим научить его навыкам поиска взрывоопасных предметов и людей, – рассказал "Ридик".

Сейчас Макс уже стал настоящим другом для военнослужащих и эффективно справляется с задачами, которые ему дают – разыскивать российских оккупантов.

Заброшенный россиянами пес Макс служит на украинском блокпосте / Фото Нацгвардия Украины

Четвероногие звезды в ВСУ

Самой известной собакой войны смело можно считать боевого пса Патрона – одного из живых символов полномасштабного вторжения агрессора и преданной борьбы украинцев против России.

2-летняя собачка, которая имеет кличку Патрон – это собака-винюхатель взрывчатки и талисман Службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, к 19 марта Патрон успел обнаружить более 90 единиц взрывчатки, разбросанной российскими захватчиками во время ухода из Чернигова.

Патрон имеет свой именной жилет с ручкой – так спасателям можно легко переносить собачку, не заставляя ее уставать. Также у Патрона есть страница в инстаграмме – за его работой уже следят более 60 тысяч фолловеров в соцсети.

Патрон стал одним из символов украинского сопротивления захватническим действиям России, а также любимцем художников из Украины и мира. Песика изобразили на десятках художественных работ. Кроме того, Укрпочта анонсировала коллекционную марку с псом Патроном.

Интересный факт – Патрон особенно эффективен при разминировании территории, поскольку его веса не хватает для того, чтобы вражеская мина сдетонировала. Так крошечная собачка оставляет в безопасности спасателей.

Кроме того, Украина знает еще одного четырехлапого разминировщика – немецкого овчарку Алмаза, только недавно поступившего на службу, и уже демонстрирующего незаурядные результаты. На счету молодого Алмаза – уже не одна обнаруженная мина.

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