В сети распространяют видео с покойным сенатором Маккейном, в котором он предусмотрел действия Путина
Еще в 2014 году Джон Маккейн предупреждал о полномасштабном вторжении России в Украину. Видеоролик из интервью усопшего сенатора стал вирусным в соцсетях.
Его активно постятся на свои страницы интернет-пользователи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сеть.
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Маккейн предусмотрел полномасштабное вторжение российских войск в Украину
В 2014 году Джон Маккейн, бывший сенатор от штата Аризона, раскритиковал политику руководства США по поводу событий в Украине. Он утверждал, что американские власти "не хотят провоцировать Россию" и не делятся с Украиной своими разведданными.
Ничто так не провоцирует Владимира Путина, как слабость,
– отметил тогда сенатор.
Заметим, что Джон Маккейн неоднократно подчеркивал необходимость поддержки Украины и предоставления страны оружия для борьбы с агрессором. Политик объяснял, что главная цель диктатора – восстановление Российской империи.
В то же время Маккей подчеркивал, если Путину удастся захватить Украину, то дальше он попытается напасть на Молдову и страны Балтии. Пророчество сенатора с 2014 года сбылось и Россия 24 февраля 2022 начала полномасштабное вторжение в Украину.
Фрагмент из интервью 2014 быстро стал вирусным. Пользователи удивляются, как усопший сенатор Маккейн уже тогда понимал намерения россиян.
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- Он считает, что в нынешнем году война в Украине завершится. В то же время, победой для Украины будет выход на международно признанные границы 1991 года.
- Однако на этом процессы не завершатся. Глава ГУР не объяснил, какие именно "процессы", однако отметил, что они будут продолжительными.