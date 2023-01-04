В сети распространяют видео с покойным сенатором Маккейном, в котором он предусмотрел действия Путина

Еще в 2014 году Джон Маккейн предупреждал о полномасштабном вторжении России в Украину. Видеоролик из интервью усопшего сенатора стал вирусным в соцсетях.

Его активно постятся на свои страницы интернет-пользователи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сеть.

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Маккейн предусмотрел полномасштабное вторжение российских войск в Украину

В 2014 году Джон Маккейн, бывший сенатор от штата Аризона, раскритиковал политику руководства США по поводу событий в Украине. Он утверждал, что американские власти "не хотят провоцировать Россию" и не делятся с Украиной своими разведданными.

Ничто так не провоцирует Владимира Путина, как слабость,

– отметил тогда сенатор.

Заметим, что Джон Маккейн неоднократно подчеркивал необходимость поддержки Украины и предоставления страны оружия для борьбы с агрессором. Политик объяснял, что главная цель диктатора – восстановление Российской империи.

В то же время Маккей подчеркивал, если Путину удастся захватить Украину, то дальше он попытается напасть на Молдову и страны Балтии. Пророчество сенатора с 2014 года сбылось и Россия 24 февраля 2022 начала полномасштабное вторжение в Украину.

Фрагмент из интервью 2014 быстро стал вирусным. Пользователи удивляются, как усопший сенатор Маккейн уже тогда понимал намерения россиян.

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