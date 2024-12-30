Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Post. Отмечается, что "поколение бета" охватывает промежуток 2025-2039 годы.

Смотрите также Сколько будут платить за рождение ребенка в 2025 году

Что известно о новом "поколении бета"

Социолог и футуролог Марк Маккриндл отмечает, что представители "поколения бета" получат в наследство мир, охваченный борьбой с серьезными вызовами, включая "климатические изменения, глобальные демографические сдвиги и быструю урбанизацию".

Поколение бета будет жить в эпоху, когда искусственный интеллект и автоматизация полностью внедрятся в повседневную жизнь – от образования и рабочих мест до здравоохранения и развлечений,

– объясняет ученый.

Маккриндл прогнозирует, что к 2035 году "поколение бета" будет составлять 16% от всего мирового населения.

"Поколение бета" следует за "поколением альфа", которое длилось 2010 по 2024 год. До этого было "поколение Z", или же как принято говорить – "зумеры". Оно длилось с 1996 по 2010 год. "Поколение Y" (миллениалы) родились с 1981 по 1996 год.